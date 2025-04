Ferkelmarkt KW 17/’25: Rückläufige Nachfrage

Nach Wochen, die durch eine teils überhitzte Nachfrage gekennzeichnet waren, zeigt sich auf den europäischen Ferkelmärkten aktuell eine Abkühlphase. Die Nachfrage bricht dabei nicht ein, sondern tendiert zu jahreszeitlichen Mengen. Das heißt, dass in manchen Regionen das Ferkelangebot die frische Ferkelnachfrage bereits überragt. Den aufgebauten Lieferrückstau der letzten Wochen vollständig abzubauen wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die europäischen Ferkelpreise notieren allesamt seitwärts.

Ausgewogene Verhältnisse

In Österreich entwickelt sich der Ferkelmarkt aktuell Richtung ausgewogene Angebots- und Nachfrageverhältnisse. Dafür verantwortlich ist nicht ein steigendes Angebot, sondern so wie im übrigen Europa eine rückläufige Nachfrage. Die heimische Ferkelnotierung bleibt in der kommenden Woche unverändert bei 3,75 Euro.

Ö-PIG-Ferkel KW 17/’25 – 22. April bis 27. April

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,75 (=)

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com