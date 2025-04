Ferkelmarkt KW 16/’25: Stabile Notierung, rege Nachfrage

Die Ferkelnachfrage bleibt im gesamten EU-Raum auf hohem Niveau. Bei einem gleichzeitig überschaubaren Angebot, kann den Bestellungen häufig nicht pünktlich nachgekommen werden. Auch in der nächsten Zeit wird es angebotsseitig zu keinen größeren Veränderungen kommen. Neueste Erhebungen zeigen, dass der Ferkel-Produktionsumfang in Europa nach wie vor eine leicht fallende Tendenz aufweist. Die Ferkelnotierungen in der EU bewegen sich allesamt seitwärts.

In Österreich bleiben die Angebots- und Nachfrageverhältnisse weitgehend unverändert zu den Vorwochen. Das heißt: in der Vermittlung bestehen nach wie vor Wartezeiten beim Ferkelbezug, Tendenz aber fallend.

Wie im übrigen Europa verbleibt auch die heimische Ferkelnotierung auf unverändertem Niveau

Ö-PIG-Ferkel KW 16/’25 – 14. April bis 20. April

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,75 (=)

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com