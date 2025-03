Ferkelmarkt KW 14/’25: Weitere Preisverbesserung umsetzbar

Die lang ersehnten Preisverbesserungen am Schlachtschweinemarkt, die nun auch in Deutschland realisiert wurden, schaffen einen neuen Spielraum bei den Ferkelpreisen. Praktisch im gesamten EU-Raum verbessern sich die dieswöchigen Ferkel-Notierungspreise. Und das bei einer nach wie vor sehr guten Nachfragesituation. In Teilen Europas ist sogar ein neuerlich deutliches Anziehen der Ferkelnachfrage zu verspüren.

Bei uns in Österreich bleiben die Marktverhältnisse unverändert zur Vorwoche. Wartezeiten können leicht aber kontinuierlich verringert werden. Noch besteht aber ein Nachfrageüberhang. Die heimische Notierung steigt um 15 Cent auf 3,65 Euro.

Ö-PIG-Ferkel KW 14/’25 – 31. März bis 6. April

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,65 (+0,15)

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com