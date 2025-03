Ferkelmarkt KW 12/’25: Knappe Versorgungslage

In ganz Europa besteht weiterhin eine Knappheit bei der Ferkelversorgung. Der Grund liegt in einer bereits seit einigen Wochen andauernden sehr guten Nachfrage, die mit dem zur Verfügung stehenden Ferkelangebot nicht befriedigt werden kann. Woche für Woche steigt damit die Ferkelfehlmenge vor allem in der freien Vermittlung weiter an. Anhaltend steigende Ferkelpreise sind die Folge. Die marktabhängigen preislichen Zuschlagssysteme werden inzwischen überall voll ausgeschöpft.

In der heimischen Ferkelvermittlung zeigt sich ebenfalls eine ausgeprägte Knappheit. Die teils mehrwöchigen Wartezeiten beim Ferkelbezug steigen allerdings momentan nicht mehr weiter an. Die Ferkelnotierung verbessert sich in der aktuellen Vermarktungswoche auf 3,45 Euro/kg.

Ö-PIG-Ferkel KW 12/’25 – 17. bis 23. März

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,45 (+0,05)

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com