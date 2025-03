Ferkelmarkt KW 11/’25: Erneuter Preisanstieg

Hohe Nachfrage trifft auf unterdurchschnittliches Angebot – auf den europäischen Ferkelmärkten bleibt es auch in der aktuellen Vermarktungswoche bei Versorgungsengpässen. Insbesondere in der freien Vermittlung wachsen die Wartezeiten für Schweinemäster im Ferkelbezug weiter an. Überall steigende Ferkelpreise sind die Folge.

Auch in Österreich stellt sich die Ferkelmarktlage sehr ähnlich zum übrigen Europa dar. Die heimische Notierung verbessert sich um 10 Cent auf 3,40 Euro.

Ö-PIG-Ferkel KW 11/’25 – 10. bis 16. März

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,40 (+0,10)

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com