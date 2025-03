Ferkelmarkt KW 10/’25: Ferkel werden knapp

Die Ferkelnachfrage liegt inzwischen im gesamten EU-Raum deutlich über dem Angebot, das sich jahreszeitlich bedingt auf niedrigem Niveau bewegt. Damit geht zum einen eine hohe Ferkel-Absatzsicherheit einher, zum anderen steigen aber die Wartezeiten für Mäster beim Ferkelbezug spürbar an. Diese aktuelle Marktlage wird noch einige Wochen anhalten. Steigende Ferkelpreise sind die Folge.

Noch ausgeprägter fällt die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage in der heimischen Ferkelvermittlung aus. Hier gerät man aktuell bereits eine gesamte Wochenmenge in Rückstand. Daran dürfte sich auch in der nächsten Zeit nichts ändern. Die heimische Ferkelnotierung verbessert sich entsprechend um 5 Cent auf 3,30 Euro.

Ö-PIG-Ferkel KW 10/’25 – 03. bis 09. März

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,30 (+0,05)

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com