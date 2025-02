Ferkelmarkt KW 09/’25: Hohe Nachfrage, stark reduziertes Angebot

Was noch vor einigen Wochen für das heurige Frühjahr nicht unbedingt zu erwarten war, ist nun doch eingetroffen: Auf den europäischen Ferkelmärkten fällt das Delta zwischen Ferkelnachfrage und dem zur Verfügung stehenden Angebot immer deutlicher aus. Zum einen zeigen sich die Ferkelmengen auf niedrigem Niveau, was aber für die Jahreszeit nicht unüblich ist. Stärker als sonst üblich ist jedoch die Nachfrage angestiegen. Viele Mastbetriebe, die ihre fertigen Schlachtschweine nach den problematischen Absatzwochen im Jänner erst verspätet räumen konnten, fallen nun in den gewünschten Ferkel-Einstallterminen eng zusammen. Diese Nachfrageüberschüsse können die Ferkelmärkte im gesamten EU-Raum aktuell nicht stemmen.

In Österreich zeigen sich die Ferkelmarktverhältnisse sehr ähnlich zum übrigen Europa. In den nächsten Wochen wird diese knappe Versorgungslage noch zunehmen.

Ö-PIG-Ferkel KW 09/’25 – 24. Feb bis 02. März

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,25 (+0,10)

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com