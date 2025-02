Ferkelmarkt KW 07/’25: Mit der Nachfrage ziehen auch die Notierungen an

Auf den europäischen Schweinemärkten steigt die Ferkelnachfrage deutlich an, der Rückstau an fertigen Schlachtschweinen löst sich zunehmend auf. Bei einem nach wie vor sehr überschaubaren Angebot, lassen sich die Ferkelmärkte inzwischen wieder vollständig räumen. Auch im seuchengebeutelten Deutschland entwickelt sich die Ferkelnachfrage besser als noch vor einigen Wochen befürchtet. Die Ferkelnotierungen verbessern sich in der aktuellen Vermarktungswoche im gesamten EU-Raum.

In Österreich übersteigt die Nachfrage bereits wieder das Angebot. Nicht alle gewünschten Ferkeleinstalltermine können pünktlich erfüllt werden. In den nächsten Wochen dürfte es zu einer knappen Ferkelversorgunglage kommen.

Die heimische Notierung verbessert sich um 10 Cent auf 3,05 Euro/kg.

Ö-PIG-Ferkel KW 07/’25 – 10. bis 16. Feb.

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,05 (+0,10)

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com