Ferkelmarkt KW 06/’25: Preistrend zeigt nach oben

Nach dem MKS-Schock zeigt sich am gesamten EU-Schweinemarkt eine deutliche Stabilisierung, so auch am Ferkelmarkt. Der Ferkelabsatz in Deutschland funktioniert doch besser als noch vor zwei Wochen befürchtet. Nun bleibt zu hoffen, dass es in unserem Nachbarland nach dem extremen Preissturz rasch zu spürbaren Ferkelpreisanhebungen kommt. Ein erster kleiner Schritt wird in der aktuellen Vermarktungswoche vollzogen. Insgesamt hilft in dieser schwierigen Marktphase ein nach wie vor überschaubares Ferkelangebot im gesamten EU-Raum.

In Österreich konnte das Ferkelangebot zuletzt vollständig und pünktlich geräumt werden. Die Nachfrageentwicklung bleibt gut. Die heimische Ferkelnotierung bleibt mit 2,95 Euro/kg noch unverändert.

Ö-PIG-Ferkel KW 06/’25 – 3. bis 9. Feb.

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 2,95 (=)

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com