Ferkelmarkt KW 05/2020: Ferkel werden noch knapper

Die Ferkel lassen sich auf den europäischen Schweinemärkten weiterhin sehr gut verkaufen. In vielen Regionen der EU bleibt das Ferkel sogar eine Mangelware.

Bei einer weiterhin sehr regen Nachfrage der Mäster, steigen die Wartezeiten im Ferkelbezug mancherorts bereits wieder an.

Die aktuelle Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage dürfte ihren Höhepunkt noch gar nicht erreicht haben. In den nächsten Wochen wird die Versorgungslücke jahreszeitlich bedingt weiter ansteigen und weit in das Frühjahr hinein reichen.

Die Preise bleiben auf den europäischen Ferkelmärkten aktuell noch unverändert.

Der Heimmarkt ist gesamt betrachtet ebenfalls nur schwach versorgt. In den Bundesländern liegen aber bei der Versorgungslage doch Unterschiede vor. In der Steiermark besteht eine deutlich schwächere Ferkelknappheit als in Nieder- und Oberösterreich. In beiden Ländern übersteigt die Fehlmenge bereits deutlich das frische Angebot einer gesamten Woche.

Die Ferkelnotierung bewegt sich aktuell auf dem Niveau von € 3,20 seitwärts.

Notierung Öhyb-Ferkel KW 05/ 27. Jänner bis 2. Februar 2020:

(Euro/kg)

• Öhyb-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,20 (±0,00)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com