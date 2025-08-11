Der FAO-Lebensmittelpreisindex ist im Juli, angeführt von Fleisch und Pflanzenölen gestiegen. Daran änderten auch die Rückgänge bei Getreide, Milchprodukten und Zucker nichts, teilte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen laut MBI mit.

Der Index der FAO, der die weltweiten Preise für einen Warenkorb bestimmter Agrarrohsoffe erfasst, lag im Juli bei durchschnittlich 130,1 Punkten, was einem Anstieg von 1,6 Prozent gegenüber Juni und 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Index liegt weiterhin 18,8 Prozent unter seinem Höchststand vom März 2022 nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Fleisch und Pflanzenöle legten zu

Der FAO-Preisindex für Fleisch stieg um 1,2 Prozent auf ein Rekordhoch, unterstützt durch die starke Importnachfrage der USA und Chinas nach Rind- und Schaffleisch. Auch die Preise für Geflügel erholten sich leicht, nachdem der größte Exporteur Brasilien sich für frei vom Vogelgrippevirus erklärt hatte. Hingegen gingen die Preise für Schweinefleisch aufgrund des reichlichen Angebots und der schwächeren Nachfrage in der Europäischen Union zurück. Der FAO-Preisindex für Pflanzenöle kletterte gegenüber dem Vormonat um 7,1 Prozent für Palm-, Soja- und Sonnenblumenöl und erreichten ein Drei-Jahres- Hoch. Im Gegensatz dazu gingen die Preise für Rapsöl zurück, da neue Ernte in Europa zur Verfügung steht.

Getreide, Milch und Zucker im Abwärtstrend

Der FAO-Getreidepreisindex fiel gegenüber Juni um 0,8 Prozent, da die rückläufigen Preise für Weizen und Sorghum die Preisanstiege für Mais und Gerste überkompensierten.

Der Milchpreisindex verringerte sich aufgrund des reichlichen Angebots und der gedämpften Importnachfrage nach Butter und Milchpulver, insbesondere aus Asien, um 0,1 Prozent. Die Preise für Käse zogen jedoch weiter an, angetrieben durch die starke Nachfrage in Asien und das geringere Exportangebot in der EU. Der Preisindex für Zucker setzte seinen Rückgang zum fünften Mal in Folge fort und fielen um 0,2 Prozent. Die Erwartungen einer Erholung der weltweiten Produktion, insbesondere in Brasilien, Indien und Thailand, belasteten die Preise, teilte die FAO mit.

- Bildquellen - Pflanzenöl: alex9500-stock.adobe.com