Extremwetter hinterlässt im Süden Spur der Verwüstung

Der Süden des Landes blieb am Dienstag von den Unwettern nahezu gänzlich verschont. Am Mittwoch aber erreichten Sturm, Starkregen und Hagel auch die Bundesländer Kärnten und Steiermark. Die Naturgewalten hinterließen schwere Schäden in der Landwirtschaft. Besonders in Kärnten wurden Ackerflächen und das Grünland großflächig regelrecht verwüstet. Stark betroffen sind die Bezirke Völkermarkt, Sankt Veit an der Glan und Feldkirchen. „Aufgrund der gestrigen Unwetter wurde in Kärnten und in der Steiermark eine Agrarfläche von mehr als 11.500 Hektar verwüstet. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung ist mit einem Gesamtschaden in der Landwirtschaft von 3,5 Millionen Euro zu rechnen. Die Schadenserhebung ist bereits im Gange, um eine rasche Abwicklung der Schadensfälle zu gewährleisten“, so Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung.

Betroffene Bezirke

Kärnten: Völkermarkt, Sankt Veit an der Glan, Feldkirchen

Steiermark: Südoststeiermark, Graz-Umgebung

Betroffene Kulturen

Mais, Soja, Getreide, Kürbis, Wein, Gemüse, Grünland

Betroffene Agrarfläche/Schaden in der Landwirtschaft

Kärnten: 10.000 Hektar, 3 Millionen Euro

Steiermark: 1.500 Hektar, 500.000 Euro

Schäden werden online unter www.hagel.at an die Österreichische Hagelversicherung gemeldet.

- Bildquellen - Hagel Obstbaeume: ÖHV