EVP gründet demnächst einen Europäischen Bauernbund

Um sich europaweit besser zu vernetzen wird, angeregt von Bauernbündlern aus Österreich, eine eigene Bauernbund-Fraktion in der Europäischen Volkspartei gegründet.

Dies wurde heute am Rande eines EVP-Kongresses in Valencia in Spanien verlautbart. Nach intensiven Verhandlungen und zahlreichen Gesprächen unter anderem mit EVP-Chef Manfred Weber, ein gebürtiger Bayer, wurde die Gründung der neuen Fraktion bereits fixiert.

In den vergangenen Tagen und Wochen massiv vorangetrieben wurde die Idee vom Direktor des Niederösterreichischen Bauernbundes, Paul Nemecek, und von Alexander Bernhuber, seit 2019 Bauerbund-Abgeordneter im EU-Parlament in Brüssel und Straßburg.

Erst vergangene Woche hatte der Bauernbund einen prominenten Unterstützer dafür gewonnen: ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker. Auch Weber, der beim Kongress in Valencia als EVP-Chef bestätigt wurde, musste von den Bauernbündlern nicht lange überzeugt werden und hat die Gründung „mit Nachdruck unterstützt“, wie es heißt.

Bernhuber hat in Spanien bereits den offiziellen Auftrag zur Gründung des ehrenamtlich geführten EU-Bauernbundes erhalten. Man wolle mit dieser Organisation die Interessen der rund zehn Millionen bäuerlichen Betriebe in Europa noch besser durchsetzen, so der EU-Parlamentarier. Konkret fordern die Landwirte weniger Agrarbürokratie und einen Importstopp für Lebensmittel aus Drittstaaten, die nicht nach EU-Standards erzeugt werden.

- Bildquellen - Bernhuber–Weber-Nemecek: Paul Gruber