EU-weites Aus gefordert

Tschechiens Agrarminister Marek Výborný fordert ein EU-Gesetz zum Verbot der Legehennenhaltung in Käfigen. Ab 2027 gilt ein solches nämlich in Tschechien. Výborný fürchtet, dass die tschechische Eiererzeugung ins Hintertreffen gerät, sollte das Verbot nicht EU-weit gelten, zitiert Agra-Europe den Politiker. Auf EU-Ebene wurde ein Käfigverbot für Nutztiere bereits mehrfach angekündigt. Kommissionsvorschläge blieben bisher aber aus. Nach geltendem EU-Recht dürfen Legehennen noch in „ausgestalteten“ Käfigen gehalten werden. In Deutschland ist diese Haltungsform nur noch bis Ende 2025 erlaubt. Hierzulande lief sie bereits 2020 endgültig aus.

- Bildquellen - Käfighaltung: agrarfoto.com