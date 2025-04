Den Besuch der Delegation im österreichischen Parlament nutzten die Bauernbund-Abgeordneten Carina Reiter und Andreas Kühberger, um die Interessen der heimischen Land- und Forstwirtschaft zu vertreten.

„Die Entwaldungsverordnung mag in ihrer Intention gut gemeint sein, doch sie übersieht völlig die Strukturvielfalt in Österreich. Mit einer vierten Risikokategorie für Länder ohne Entwaldungsrisiko könnten wir hier Abhilfe schaffen“, so Reiter. Sie weist auch darauf, dass „Österreich eines der waldreichsten Länder Europas ist: “Täglich wächst der Wald um rund vier Hektar. Wir betreiben nachhaltige Forstwirtschaft und sollten dafür nicht mit überbordender Bürokratie bestraft werden.“