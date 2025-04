EU-Mission in Österreich

Der Petitionsausschuss des EU-Parlaments widmet sich sowohl den wachsenden Problemen durch die wachsende Wolfspopulation wie auch den Auswirkungen der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) auf die Forst- und Holzwirtschaft. Mitte April ist dazu eine Sondierungsreise nach Österreich geplant. Die Delegation, bestehend aus neun Abgeordneten, darunter Alexander Bernhuber aus Österreich, wird in Wien, der Steiermark und in Salzburg in der Karwoche mit betroffenen Bürgern und Bauern, politischen Entscheidungsträgern wie Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig sowie Interessengruppen zusammentreffen und hernach darüber berichten.

- Bildquellen - Wölfe: AB Photography - stock.adobe.com