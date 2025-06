Esterhazy-Betriebe: SDG-Bericht vorgelegt

Im dreijährigen Turnus veröffentlichen die Esterhazy Betriebe einen Nachhaltigkeitsbericht, der sich an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) orientiert. Kürzlich war es wieder so weit. Der Umsatz konnte im Berichtszeitraum seit dem Jahr 2022 von 67 Mio. Euro um jährlich rund 10 Mio. Euro gesteigert werden. „Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Wir leben sie seit jeher aus Selbstverständnis“, so Vorstand Matthias Grün. Bekanntlich gehört zur Aktiengesellschaft auch ein Biobetrieb mit Viehhaltung, Acker- und Weinbau sowie einer der größten Forstbetriebe der Republik.

- Bildquellen - Schloss Esterhazy: Andreas Hafenscher