Es ist eine neue Chance

Die Sache ist nicht zu leugnen: Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie nerven. Wir sind Corona-müde, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Das social distancing verseucht die Atmosphäre. Gemeint ist räumliche Distanz, der körperliche Abstand. Nicht gemeint ist, von anderen Personen als Menschen plötzlich Abstand zu nehmen. Doch wenn von Verdruss und Erschöpfung wegen Corona die Rede ist, muss man auch die Wirtschaft sehen, die Unternehmen, die Mitarbeiter, die Kunden und die Lieferanten. Alle leiden, menschlich und ökonomisch. Erholung ist nicht in Sicht, auch nicht in einer neuen qualitativen Freizeit, denn Kultur und Sport sind ebenfalls von tiefgehenden Einschränkungen geprägt. Es kommt schlimmer: Der Blick auf das, was unmittelbar vor uns liegt, zeigt die Rückzahlung der neu aufgenommenen Schulden, die Nachzahlung gestundeter Mieten, Steuern und Beiträge. Es ist eine außerordentlich missliche Lage, die allerdings eine Perspektive auf bessere Tage bereit hält. Diese Perspektive bedeutet, Produktion und Konsum unter ökologischen und sozialen Aspekten zu korrigieren, teils neu aufzustellen. Es bedeutet, den Verbrauch an Ressourcen zu vermindern, sowohl an den natürlichen als auch an den menschlichen. Es bedeutet, die Wirksamkeit eingesetzter Rohstoffe zu erhöhen, hingegen Luxus und Dekadenz mittels drastischer Besteuerung und Regeln zurückzunehmen. Das wären Beiträge für eine nachhaltige Entwicklung, die ohnedies von allen gewünscht wird. Die gegenwärtige Krise ist eine neue Chance der Nachhaltigkeit.

