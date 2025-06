Nachdem bereits am 23. Juni schwere Unwetter Schäden in der Landwirtschaft in der Höhe von 4,8 Millionen Euro verursacht haben, wurde Österreich gestern, Donnerstag, erneut heimgesucht. Schaden diesmal: 9 Millionen Euro.

Vor allem in Tirol und in der Steiermark, lokal auch in Niederösterreich, entluden sich am Nachmittag mehrere Superzellen mit großkörnigem Hagel, heftigen Sturmböen und intensiven Niederschlägen. „Nach ersten Erhebungen durch unsere Sachverständigen beläuft sich der landwirtschaftliche Gesamtschaden durch das gestrige Unwetter auf 9 Millionen Euro“, so Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung, in einer ersten Bilanz. „Diese Extremereignisse verdeutlichen einmal mehr, dass die Landwirtschaft mit ihrer Werkstatt unter freiem Himmel besonders stark vom Klimawandel betroffen ist. Diese Unwetter werden -und das bestätigt ja auch der jüngst veröffentlichte Klimabericht – an Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen“, so Weinberger. Vor allem rotierende Gewitterzellen bringen dabei immer häufiger großkörnigen Hagel, der enorme Schäden verursacht.

Binnen kürzester Zeit verursachten massive Hagelkörner – lokal mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern – gravierende Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen. Betroffen sind neben Acker- und Grünlandflächen auch Obst- und Baumschulen, Christbaumkulturen sowie Gemüseanbaugebiete. Die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung sind seit den Abendstunden in den betroffenen Regionen im Einsatz, um die Schadenserhebung rasch durchzuführen und den betroffenen Landwirtinnen und Landwirten schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Schadensüberblick im Detail

Niederösterreich:

Betroffene Bezirke: Zwettl, Krems-Land, Waidhofen an der Thaya

Betroffene Kulturen: Getreide

Gesamtschaden in Niederösterreich durch das gestrige Unwetter: 400.000 Euro

Steiermark:

Betroffene Bezirke: Graz-Umgebung, Weiz, Leoben

Betroffene Kulturen: Ackerkulturen, Grünland, Obst, Gewächshäuser, Baumschulen

Gesamtschaden in der Steiermark durch das gestrige Unwetter: 6,2 Millionen Euro

Tirol:

Betroffene Bezirke: Innsbruck-Land, Schwaz, Kufstein, Kitzbühel

Betroffene Kulturen: Grünland, Mais, Obst, Erdbeeren, Gemüse, Christbäume

Gesamtschaden in Tirol durch das gestrige Unwetter: 2,4 Millionen Euro

- Bildquellen - Mais: Johann Zeller