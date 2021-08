Erfolgreiche Bio-Pressobstvermarktung

Seit mehr als 20 Jahren wird Bio Austria Pressobst von zertifizieren Streuobstwiesen und reinen Direktvermarktern aus den Bundesländern OÖ, Kärnten, Steiermark, Burgenland und NÖ neben regionalen Verarbeitungsbetrieben über die Ökoland Vertriebs GmbH gebündelt und vermarktet.

Der Grundgedanke bestand zu Beginn darin, durch eine wirtschaftliche Nutzung wertvolle Bio-Streuobstflächen zu erhalten. Auch im Hinblick auf das nächste ÖPUL-Programm sind Streuobstwiesen besonders interessant und könnten durch eine Bio-Zertifizierung noch weiter aufgewertet und auch als wichtige ökologische Landschaftsform erhalten bleiben.

Das Besondere dabei sind die stabilen Preise für ausschließlich anerkannte Bio Austria-Ware von durchschnittlich ca. 30 Cent/kg in den letzten 10 Jahren. Dieser Preis konnte sowohl in den Jahren mit sehr wenig als auch mit sehr hohen Anliefermengen gehalten werden. Außerdem wurde für treue Kunden, die auch im schwachen Jahr 2019 Pressobst lieferten, 2020 ein Treuebonus von zusätzlich 3 Cent/kg ausbezahlt.

Neben der Hauptmenge, die nach wie vor von diesen extensiven Flächen stammt, werden aber mittlerweile auch Übermengen von Erwerbsobstanlagen abgeliefert. Diese kommen entweder von reinen Direktvermarktern oder den Hauptakteuren der Bio-Obstszene in Österreich, mit welchen eine erfolgreiche, partnerschaftliche Zusammenarbeit entstanden ist.

2020 war in Menge und Umsatz ein sehr erfolgreiches Jahr. 642 Lieferantinnen und Lieferanten haben an 41 Übernahmestellen knapp 4000 Einzelanlieferungen in hervorragender Qualität geliefert.

Dank der guten Partnerschaften mit den Stammkunden konnte der Großteil des Bio-Pressobstes ohne große Preiskorrekturen vermarktet werden. Die Bio-Marken Ja!Natürlich von Rewe, Natur pur von Spar und Hasenfit von Voglsam haben ihre Abnahmemengen 2020 deutlich gesteigert. Auch ein langjähriger Birnenkunde in Deutschland hat seine Mengen vervielfacht und den Bauernpreis nicht wie international auch im Bio-Bereich üblich in den Keller geschickt. Hervorzuheben ist auch „Zurück zum Ursprung“ die Biomarke von Hofer, wo kurzfristig die Abnahmemengen auch mit neuen Bio-Artikeln in großer Menge gesteigert, aber keine Preiskorrekturen gefordert wurden.

Bio Austria Hauszwetschken ebenfalls gesucht

Bio Austria Hauszwetschken wurden mit Euro 1,30 inkl. 13 % Mwst. pro kg abgerechnet. Die Ablieferung erfolgte auch hier bei ausgewählten Übernahmestellen.

Das Bioreferat der Landwirtschaftskammer steht bei Fragen zur Produktion von Bio- Verarbeitungsobst unter 050/6902-1427 (Joachim Mandl) gerne zur Verfügung.

Interessenten an der Vermarktung von Bio-Äpfel, Birnen und Zwetschken über Ökoland melden sich im Verbandsbüro von Bio Austria OÖ unter 050/6902-1420.