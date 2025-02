Erfolg für die ersten AMA-Marketing Partnertage

Um den Dialog mit Landwirten zu verstärken, initiierte die AMA-Marketing eine neue Veranstaltungsreihe, die AMA-Marketing Partnertage. Der Start war in Niederösterreich und die Partnertage werden im Laufe der nächsten Monate auch auf die anderen Bundesländer ausgedehnt werden. Von 10. bis 13. Februar war man in Hollabrunn im Weinviertel, in Echsenbach im Waldviertel, in Bad Fischau im Industrieviertel und in Euratsfeld im Mostviertel zu Gast.

Qualitätsgemeinschaft ist besonders stark

Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin, und Lorenz Mayr, Aufsichtsratsvorsitzender der AMA-Marketing, hießen an vier Tagen rund 1.000 Bäuerinnen und Bauern gemeinsam willkommen. „Mit etwa 50.000 Erzeugerverträgen mit AMA-Gütesiegel-Landwirtinnen und -Landwirten sowie 5.000

Verträgen mit Lizenznehmern – darunter der Lebensmittelhandel, Molkereien, Verarbeitungsbetriebe und Packstellen – bilden wir die größte Qualitätsgemeinschaft im Land“, erklärte Mutenthaler-Sipek. „Wir verpflichten uns gemeinsam, definierte Qualitätsstandards einzuhalten und kontinuierlich zu verbessern. Wir geben ein gemeinsames Versprechen an die Konsumenten. Zeigen wir gemeinsam, dass geprüfte regionale Qualität nicht austauschbar und verhandelbar ist, sondern eine Verpflichtung“, ergänzte Mayr.

Dialog mit der Landwirtschaft

Für die teilnehmenden Bäuerinnen und Bauern boten die AMA-Partnertage eine wertvolle Gelegenheit, sich einzubringen und eigene Anregungen sowie Ideen zu teilen. Im Mittelpunkt stand der Dialog. „Die Fragen, Meinungen und Ideen der Landwirte sind uns besonders wichtig, denn nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der Zukunft meistern“, so die AMA-Marketing-Geschäftsführerin.

Vorträge und Podiumsdiskussionen

Weitere Highlights waren die Vorträge von Ethiker und Philosoph Christian Dürnberger und Journalistin Sabine Kronberger. Sie sprachen an allen vier Tagen über „Menschen und Marken“. Dürnberger betonte, dass eine starke Marke Emotionalität brauche, um Zugehörigkeit zu schaffen. Kronberger erklärte, dass gerade die persönliche Markenbildung wichtig sei, denn Bauern repräsentieren jeden Tag sich selbst und damit ihre ganz persönliche Marke. An den vier Veranstaltungstagen gab es zusätzlich wechselnde Podiumsdiskussionen.

- Bildquellen - Veranstaltung: AMA-Marketing