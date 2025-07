Eiermarkt KW 29/’25: Abgeschwächte Nachfrage

Die Nachfrage nach Eiern ist in Österreich leicht abgeschwächt, aber nach wie vor stetig vorhanden. In der Ferien- und Urlaubszeit verschiebt sich der Bedarf in die Tourismusregionen, in den Ballungszentren ist er nun schwächer. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage in den kommenden Wochen noch etwas verhaltener ausfallen wird.

Das Angebot ist nicht drängend, schwere Gewichtsklassen sind knapp vorhanden. Da die Preise für Verarbeitungsware nur leicht nachgegeben haben, deckt die verarbeitende Industrie vorrangig den laufenden Bedarf und verhält sich bei der Bevorratung noch abwartend.