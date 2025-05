Eiermarkt KW 21/’25: Austallungen und Entspannung bei der Vogelgrippe

Derzeit werden viele Herden ausgestallt. Dadurch nimmt das Angebot an Eiern merklich ab, ist jedoch laut EZG Frischei weiterhin ausreichend für die anhaltend rege Nachfrage. Da ein Großteil der Frischeier in Kontrakten gebunden ist, bleiben die Preise stabil. Allmählich ruhiger wird es um die Vogelgrippe. Laut EU-Tierseucheninformationssystem wurden in den vergangenen drei Wochen nur in Ungarn (sechs Betriebe) und Polen (vier Betriebe) neue Ausbrüche registriert. Seit Jahresbeginn 2025 wurden europaweit 242 Fälle in 16 Ländern gemeldet. Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 451 Ausbrüche in 20 Ländern.

