Eiermarkt KW 17/’25: Ungebrochen hoher Absatz

Seit Jänner ist der Eier­bedarf ungebrochen hoch, auch die Nachfrage nach Frisch- und Farbware vor Ostern ist sehr gut verlaufen. Trotz erhöhter Nachfrage auf dem heimischen Eiermarkt konnte der Bedarf an Frisch-und Ostereiern auch in der Karwoche weitestgehend gedeckt werden. Regional waren aber einzelne Ei-Ka­tegorien nicht zu jeder Zeit vorrätig. Die Ausstallungen sind nun in vollem Gange. Die Branche erwartet, dass die Nachfrage nach Eiern zu den kommenden Feiertagen im Mai und Juni weiterhin lebhaft bleibt.

