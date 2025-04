In Österreich ist das Produktionsniveau derzeit nach wie vor hoch. Trotzdem ist das Angebot in allen Haltungsformen weiterhin knapp. Die Nachfrage nach frischen und gefärbten, gekochten Eiern reißt saisontypisch nicht ab. Für Unruhe auf den internationalen Märkten sorgen weiterhin die vogelgrippebedingt fehlenden Hühnerbestände, die in der Eierproduktion fehlen. Weltweit wird deshalb versucht, diese nun möglichst rasch wieder aufzubauen.

- Werbung -