Eiermarkt KW 11/’25: Preise am Spotmarkt schießen durch die Decke

In Österreich sind Eier aller Haltungsformen knapp. Dem knappen Angebot steht eine kontinuierliche Nachfrage der Konsumenten und ein zunehmender Bedarf der Färbereien gegenüber.

Da in ganz Europa Eier auf Grund der Vogelgrippeausbrüche knapp sind, kann nicht auf (billige) Ware aus dem Ausland zurückgegriffen werden, was die Situation in den Ländern, die einen Selbstversorgungsgrad von unter 100 % haben, weiter verschärft.

Die Preise am Spotmarkt schießen derzeit durch die Decke. Der Großteil der Ware ist in Kontrakten gebunden, hier kommt es zu keiner preislichen Veränderung.