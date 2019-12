Eiermarkt KW 51/2019: Sehr guter Absatzverlauf in allen Marktsegmenten

Die vorweihnachtliche Backsaison läuft auf Hochtouren und dementsprechend hoch ist die Nachfrage nach Eiern. Das Angebot wird in allen Haltungsformen trotz des hohen Produktionsniveaus zunehmend knapper, vor allem Bioeier dürften sehr knapp sein. Die Preise haben sich weitgehend stabilisiert. Die größten Mengen sind ohnehin in Kontrakten gebunden, lediglich am Spotmarkt gibt es noch Ausschläge nach oben.

Niederlande: Weniger Legehennen

Laut CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) waren mit 01.04.2019 44,25 Mio. Hennen (6,4 % weniger als 2018) eingestallt. Die Hennen lebten auf 867 Betrieben (24 weniger als 2018). Im Schnitt gab es pro Betrieb 51.400 Hennen (etwa 2.000 weniger als 2018), wahrscheinlich, weil einige Käfigbetriebe die Legehennenhaltung aufgaben. Quelle: MEG Marktinfo Eier & Geflügel, Bonn

EZG Frischei