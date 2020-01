Eiermarkt KW 03/2019: Wachstum in Österreich

In den letzten 10 Jahren konnte der Bestand – nach einem Rückgang durch die

Umstellung auf alternative Haltungsformen – von ca. 5 Millionen auf über 6,9

Millionen aufgebaut werden. Damit konnte ein Selbstversorgungsgrad von etwa

89 % erreicht werden.



AT: Hoher Anteil an Biolegehennen

Ende Dezember 2019 waren über 4,3 Millionen Hennen (63%) in Bodenhaltung und

über 1,7 Millionen (25%) in Freilandhaltung gemeldet. Über 840.000

Legehennen (12%) waren für die Eiererzeugung aus biologischer Haltung

gemeldet.



2019

Der Nachfrage – Trend im LEH geht weiterhin Richtung Freiland und Bio,

besonders bei Bioeiern wurde daher das Angebot zu Nachfragespitzen und vor

Weihnachten knapp.

Auffallend ist, dass immer mehr Supermärkte/Nichtdiskonter mit Eigenmarken

eigene Diskontschienen – auch in der Freilandhaltung – aufbauen. Durch das

Angebot von 15er Packungen im Diskonthandel steigt die Nachfrage nach „M“ –

Eiern aus Boden- und Freilandhaltung.



EU: ausgestaltete Käfige dominieren

In der EU ist nach wie vor die Haltung in ausgestalteten Käfigen, die in

Österreich mit Anfang dieses Jahres verboten ist, dominierend, allen voran

die Länder Litauen, Spanien und Portugal mit einem Anteil von über 90 %.

Einen auffallend hohen Anteil an Freilandhaltung weisen Irland mit ca. 45%

und Großbritannien mit ca. 50 % auf.

EZG Frischei