Mit 98,42 Prozent der Stimmen wurde Christian Stocker am Samstag zum neuen Obmann der Österreichischen Volkspartei gewählt.

Noch am Parteitag in Wiener Neustadt gratulierte der Bauernbund dem Neo-Bundeskanzler der ersten Dreier-Koalition Österreichs zu dessen Wahl als mittlerweile 19. Bundesparteiobmann der Volkspartei seit Beginn der Zweiten Republik. „Christian Stocker ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Der Bauernbund steht fest hinter ihm“, erklärte Bauernbund-Präsident Georg Strasser.

Anlässlich Stockers Wahl zum neuen Parteichef betonte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig: „Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es einen Kanzler, der unser Land mit ruhiger Hand und klarem Kompass führt.“ Er habe vor allem in den vergangenen Wochen bewiesen, „dass er das Verbindende über das Trennende stellt und die Menschen zusammenbringt“. Totschnig: „Besonders die Anliegen unserer heimischen

Bauernfamilien liegen ihm am Herzen. Dafür verdient er unsere volle Unterstützung.“

Die Verlässlichkeit, die der neue Kanzler mitbringe, sei gerade für die Bäuerinnen und Bauern von unschätzbarem Wert. „Planbarkeit und das Wissen, dass man sich immer auf die Bundesregierung verlassen kann, sind das Allerwichtigste für unsere Land- und Forstwirtschaft. Mit Christian Stocker als Bundeskanzler dieser Republik können wir uns sicher sein, dass die Interessen der Bäuerinnen und Bauern weiter im Mittelpunkt der Bundespolitik stehen werden“, betonten Strasser und Totschnig.

Der Bauernbund stehe jedenfalls hinter dem neuen Bundesparteiobmann und Bundeskanzler, „damit er und wir jetzt und in Zukunft das Richtige für Österreich und unsere Land- und Forstwirtschaft tun können“, so die Bauernbündler.

- Bildquellen - BK Christian Stocker: Jakob Glaser