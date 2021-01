Der EU-Zuckermarkt ist nur knapp versorgt

Der EU-Zuckermarkt ist in der laufenden Saison nur knapp versorgt. Dies vermeldete Dr. Hermann Josef Schmitz, Leiter Landwirtschaft beim deutschen Zucker-Unternehmen Pfeifer & Langen in einem Interview mit dem Landwirtschaftsportal AgrarHeute. Demnach ist die Zuckerrübenernte 2020 ist in Europa schlecht ausgefallen. Vor allem die Ernteeinbußen in Polen und Frankreich sind marktwirksam.

Es könnte Importbedarf geben

Laut Auswertungen der EU-Kommission und von Pfeifer & Langen wird die Produktion von Zucker in der EU mit 16,3 Mio. t um fast zehn Prozent kleiner ausfallen als im Vorjahr. Rechnet man die britische Produktion heraus, dann fehlen mit 15,4 Mio. t Weißzuckeräquivalent sogar 15 Prozent auf die Vorjahresmenge. Laut Schmitz könnte die europäische Zuckerindustrie schon ab Ende August nicht mehr in der Lage sein, die Versorgung zu gewährleisten. Die Lücke bis zur neuen Ernte werden dann voraussichtlich Importe füllen.

Starke Ernteeinbußen

Als Ursachen des Produktionsrückgangs ortet der Manager Anbau- und Produktionskürzungen in den Haupterzeugerländern Frankreich und Deutschland. In den beiden Ländern wurden zudem fünf Fabriken stillgelegt. Zudem gab es in Frankreich aufgrund von Trockenheit und Krankheiten einen Ertragseinbruch um 25 Prozent. In Polen wurde der Anbau aufgrund von Flächenbeihilfen zwar ausgeweitet, die Bestände litten aber auch hier unter Frühjahrstrockenheit und in der Folge unter dem sehr feuchten Herbst mit hohem Cercospora-Druck.

Preise weiter schwach

Der Zuckermarkt in der EU verharrt trotz des knappen Angebots auf einem schwachen Preisniveau. Der von der EU-Kommission für Oktober 2020 genannte Durchschnittspreis blieb mit etwa 381 Euro/t Weißzucker weiter unter dem Referenzpreisniveau. Selbst vom Weltmarkt her ist dieses niedrige Niveau nicht erklärbar. Es könnte sein, dass die Unsicherheiten aus der Corona-Pandemie die Preisentwicklung hemmen, so Schmitz. Andere Zuckermarktbeobachter vermuten, dass sich die Industrie mit langfristigen Kontrakten an das nun zu niedrige Preisniveau gebunden haben könnte.

Anbauplanung 2021

Für den Rübenanbau 2021 in der EU sieht Schmitz positive Vorzeichen. Vor allem die nun auch in Deutschland absehbaren Notfallzulassungen für neonikotinoide Saatgutbeizen mindern das Risiko von Ertragsverlusten. Allerdings ist für einen wirtschaftlich erfolgreichen Zuckerrübenanbau eine weitere Preiserholung unabdingbar. Derzeit geht man von einem stabilen Zuckerrübenanbau in der kommenden Saison aus.

Österreich: Eigenbedarf ist gedeckt

In Österreich wurde die Rübenkampagne im Werk Leopoldsdorf bereits mit Jahresultimo 2020 beendet. Die Fabrik in Tulln war bis Mitte der Vorwoche in Betrieb. Zur Ernte kamen aufgrund der Ausfälle durch den Rüsselkäfer nur 26.300 Hektar. Immerhin konnte mit durchschnittlich 80,4 t/ha das angepeilte Ertragsziel von in Summe 2,1 Mio. Tonnen Rübe erreicht werden. Die feuchte Witterung im Spätsommer und Herbst brachte allerdings hohen Krankheitsdruck mit sich und drückte den Zuckergehalt auf nur 16,3 % bei der Übernahme. Mit einer geschätzten Zuckerproduktion von rund 300.000 t wird der Bedarf im Inland voll gedeckt sein. Für den Anbau 2021 haben die Rübenbauern mit Agrana knapp über 38.000 ha kontrahiert. Wie berichtet, ist damit der Bestand der beiden heimischen Zuckerfabriken zumindest für die nächste Saison gesichert. Auch von der Schädlingsfront gibt es ermutigende Signale. Aufgrund der feuchten Witterung im Herbst sind laut Rüsslermonitoring der Agrana die Larvenzahlen niedrig. Mit der beabsichtigen Notfallzulassung der Neonic-Beizen sollte der Käferbefall beherrschbar sein.

