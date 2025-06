Die neuen Weltsieger stehen fest – ermittelt von einer internationalen Jury auf einem züchterischen Großereignis mit 20.000 Besucherinnen und Besuchern. Insgesamt waren über 700 Haflinger und 180 Fohlen aus 14 Nationen zur Weltausstellung 2025 gemeldet. 25 internationale Richter bewerteten die Zuchtpferde in mehreren Klassen, bevor sie die World Champions bestimmten. Ausgetragen wurde die Weltausstellung vom Haflinger Pferdezuchtverband Tirol (HPT).

Für Obmann Lukas Scheiber, gleichzeitig Präsident der Haflinger Welt-, Zucht-, und Sportvereinigung, war das Wochenende in Tirol ein voller Erfolg: „Die Haflinger Weltausstellung findet alle fünf Jahre statt und wird von der internationalen Vereinigung vergeben. Dass die Veranstaltung wieder bei uns am Fohlenhof in Ebbs stattfinden konnte, ist nicht selbstverständlich. Wer dabei war, hat ein weltweit einzigartiges Züchterfest erlebt.“ Auch Bürgermeister Josef Ritzer betonte bei der Eröffnung den besonderen Stellenwert von Ebbs: „Die Haflinger gehören zu Ebbs wie das Kaisergebirge.“ Landesbäuerin Helga Brunschmid nannte den Ort das „Mekka der Haflingerzucht“. Die Bedeutung der Veranstaltung spiegelte sich im Besucherrekord wider – und in deren teils weiter Anreise: Eine 91-jährige Australierin kam nur für das Züchtertreffen, um ihre Lieblingsrasse live zu erleben.

- Bildquellen - HWA-Weltsieger 2025: HWA