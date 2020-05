Corona-Ausbruch in deutschem Schlachtbetrieb

Nach den USA kämpfen nun auch deutsche Schlachtunternehmen mit den Auswirkungen der Corona-Krise – und zwar ganz direkt. In einem deutschen Schlachtbetrieb der Vion Food Group in Bad Bramstedt haben sich 2 Mitarbeiter und 49 Werksarbeiter eines Subunternehmens mit dem Corona-Virus angesteckt. Der Schlachthofbetreiber hat daraufhin die Produktion in Bad Bramstedt gestoppt, berichtet u.a. der NDR. Die Mitarbeiter müssen nun für zwei Wochen in Heimquarantäne.

Der Direktor für Landwirtschaft bei Vion, Heinz Schweer, erklärte gegenübet dem NDR, von Anfang klare Schutzmaßnahmen im Betrieb umgesetzt zu haben. Die Bedingungen in den Wohnanlagen seien aber vom Subunternehmer zu überprüfen. Kritische Stimmen sagen, die beengte Wohnsituation der hauptsächlich rumänischen Mitarbeiter in den Wohnanlagen sei Schuld an der hohen Anzahl an infizierten. Laut Unternehmensangaben soll der Schlachthof so schnell wie möglich wieder aufsperren. E.Z.

Siehe auch:https://bauernzeitung.at/covid-19-legt-us-fleischindustrie-lahm/

- Bildquellen - Rind Zerteilen 10 ID54204: Agrarfoto.com