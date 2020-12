CNH Industrial Österreich fährt erfolgreiche Bilanz ein

Die CNH Industrial Österreich GmbH, die ihre Zentrale in St. Valentin (NÖ) und dort auch ein Entwicklungs- und Produktionswerk betreibt, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst berichtet, hat das Mostviertler Industrieunternehmen 2019 mit rund 600 Beschäftigten Umsatzerlöse in Höhe von knapp 759 Millionen Euro erwirtschaftet. Das waren um rund 24 Millionen Euro oder 3,3 Prozent mehr als 2018. Die CNH Industrial Österreich GmbH ist Teil des niederländischen Konzerns CNH Industrial, der auf dem Fahrzeugbausektor zu den weltweit führenden zählt. In St. Valentin betreibt der Multi die Europazentrale des Steyr-Traktorenkonzerns, wo Produktmanagement, Marketing und Vertrieb angesiedelt sind. Im Werk werden Traktoren der Marken Steyr und CASE IH mit bis zu 300 PS für die Land-, Forst- und Kommunalwirtschaft erzeugt. Im Vorjahr waren es 9.500 Stück, die weltweit exportiert werden. 2019 hat der Nutzfahrzeughersteller die Märkte Japan, Südkorea und Usbekistan neu erschlossen. (E.Z.)

- Bildquellen - Cnh: CNH Industrial Österreich GmbH