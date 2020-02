Beziehung zwischen LEH und Bauern soll endlich fairer werden

Nach dem Debakel rund um die Edeka-Werbung für niedrige Lebensmittelpreise kam in Deutschland Bewegung in die Diskussion um faire Bedingungen für Landwirte in der Wertschöpfungskette. Es gilt nun, die EU-Richtlinie gegen unfaire Geschäftspraktiken rasch umzusetzen, auch in Österreich.