Bereits seit 2020 stellte der Bauernbund in der vergangenen Legislaturperiode zwei Minister: Die damalige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, der nach ihrem freiwilligen Rücktritt 2022 Norbert Totschnig folgte, sowie Klaudia Tanner als Verteidigungsministerin.

Sowohl Tanner als aus Totschnig werden ihre Ämter auch in der nächsten Bundesregierung ausüben. Das hat der Parteivorstand der ÖVP mit Christian Stocker an der Spitze am Freitag bei der Präsentation des künftigen VP-Regierungsteams offiziell bekanntgegeben.

Das schon bisher mit Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft mit vielen Aufgaben und Kompetenzen versehene Agrarressort wird künftig auch wieder um die Klima- und Umweltagenden erweitert.

In zwei oder gar drei Bundesregierungen den Landwirtschaftsminister gestellt haben vor Totschnig in der Zweiten Republik seit 1945 bereits die ÖVP-Landwirtschaftsminister Josef Kraus, Franz Thoma, Eduard Hartmann, Karl Schleinzer, Franz Fischler, Wilhelm Molterer, Josef Pröll, Andrä Rupprechter und auch Elisabeth Köstinger sowie Mitte der 1970er- bis 1980er-Jahre von der SPÖ Oskar Weihs und Günter Haiden.

Auch im Verteidigungsministerium gab es Minister der ÖVP und der SPÖ, die zwei oder mehrere Legislaturperioden bestritten. Nun hat auch es auch die erste Frau an der Spitze des Österreichischen Bundesheeres mit ihrer bisher überzeugenden Arbeit geschafft, vom Bundespräsidenten erneut als Bundesministerin für die Landesverteidigung angelobt zu werden.

- Bildquellen - Norbert Totschnig: BML