Bauernbund: Erleichterung über klare Perspektive für Bio-Bauern

Mit dem aktuellen Schreiben der EU-Kommission zu den Bio-Rahmenbedingungen hat Österreichs Bio-Landwirtschaft nun Rechtssicherheit für 2021. „Die EU-Kommission trägt den österreichischen Weg mit und gibt damit vielen Bio-Bäuerinnen und -Bauern eine lang ersehnte Perspektive. 25 Prozent der heimischen Bäuerinnen und Bauern setzen auf die biologische Landwirtschaft, damit liegt Österreich an der Spitze innerhalb der EU. Das soll auch so bleiben. Mit einem weiteren Übergangsjahr haben wir die Möglichkeit, uns an die neuen Regelungen anzupassen und können somit unsere Vorreiterrolle in der biologischen Landwirtschaft ausbauen. Unser Dank gilt besonders Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, die eine umsetzbare Lösung für die Bio-Landwirtschaft nach zähen Verhandlungen auf den Weg gebracht hat,“ so Bauernbund-Präsident Abg. z. NR Georg Strasser. Er sieht in der aktuellen Weideregelung, die auch 2021 gültig sein wird, eine zukunftsweisende Entscheidung für die heimische Bio-Landwirtschaft.

Aktuelle Weideregelung bis Ende 2021 gültig

Die EU-Kommission verlangte mit dem Bio-Audit 2017 einschneidende Änderungen für die heimischen Bio-Bauern. Durch die Verschiebung der neuen Bio-Verordnung wird diese erst ein Jahr später, im Jahr 2022, in Kraft treten. Damit gelten für 2021 die gleichen Voraussetzungen, wie sie auch schon 2020 gegolten haben. „Für Österreichs Biobauern gibt es endlich klare Rahmenbedingungen und damit auch Planungssicherheit. Mit der gewonnenen Zeit gilt es jetzt Schritt für Schritt praktikable Lösungen für 2022 zu finden und unsere Familienbetriebe in der Umsetzung der geplanten Vorgaben bestmöglich zu unterstützen“, betont der Bauernbund-Präsident.

Monatelang verhandelten die zuständigen Kolleginnen und Kollegen des Landwirtschafts- und Gesundheitsministeriums für dieses Ergebnis. Auch die Landwirtschaftskammer Österreich und BIO Austria haben einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Verhandlungen geleistet. „Allen gemeinsam möchte ich hier unseren Dank aussprechen. Nun gilt es, gemeinsam an der erfolgreichen Umsetzung der geforderten Maßnahmen zu arbeiten, damit die vorbildhafte Entwicklung Österreichs in der biologischen Landwirtschaft fortgeführt werden kann“, so Strasser.

Mehr zum Thema: https://bauernzeitung.at/bio-aktuelle-weideregelung-wird-auch-2021-gueltig-sein/

- Bildquellen - Strasser Georg Bauernbund 2020 08 14[2] Kopie: Bauernbund