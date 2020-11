Auszeichnung für Bio-Bodenfungizid „made in Austria“

Bodenbürtige Krankheitserreger durch natürliche Gegenspieler ausschalten. Ein nach diesem Grundsatz entwickeltes Bio-Bodenfungizid wird in Kürze das heimische Pflanzenschutzunternehmen Kwizda Agro auf den Markt bringen. Das neue Produkt befindet sich bereits in der finalen Entwicklungsphase und steht unter dem markenrechtlich geschützten Namen Xilon kurz vor der Zulassung. Grundlage des neuen Bio-Fungizids ist der lizenzierte Wirkstoff T34, den das Unternehmen Biocontrol Technologies, ein Spin-off der Universität Barcelona, aus einem leistungsstarken Stamm der im Boden allgemein verbreiteten Trichodermapilze isoliert hat.

Anwendung als Granulat

Wie Kwizda Agro mitteilte, kann das neue Bio-Fungizid als einziges Produkt Pflanzen und deren Wurzeln von Beginn an gegen diverse bodenbürtige Krankheiten schützen. Zudem wirke es sich positiv auf die Bodenvitalität sowie die Gesundheit und die Stressresistenz der Pflanze aus. Dadurch soll Xilon die Pflanze auch gegen Blattkrankheiten schützen und kann in einem integrierten Spritzprogramm einzelne spätere Blattapplikationen ersetzen. Die Vorzüge des Produkts sind:

• ein breites Wirkungsspektrum,

• eine einfache Anwendung als Granulat in verschiedenen Feldkulturen sowie

• der flexible Einsatz im Resistenzmanagement in der biologischen und konventionellen Landwirtschaft.

Crop Science Award 2020

Auch international hat diese Kwizda-Innovation bereits Anerkennung gefunden. Denn dem Bio-Bodenfungizid Xilon wurde kürzlich der renommierte Crop Science Award 2020 des Fachmagazins „Chemical Week“ als bestes Bio-Produkt zuerkannt. Die Innovation aus Österreich konnte sich gegen multinationale Unternehmen durchsetzen. Somit wurde Kwizda Agro als erstes österreichisches Familienunternehmen mit dieser hohen Auszeichnung gewürdigt und konnte damit seine Entwicklungskompetenz am europäischen Markt unterstreichen.

- Bildquellen - 201123 Kwizda Agro Xilon 11: Kwizda Agro / Ertl