Austria Juice: Agrana künftig allein am Ruder

Der Frucht-, Zucker- und Stärkekonzern Agrana will seine Vorreiterrolle bei der Fruchtver-

arbeitung weiter ausbauen. Zu diesem Zweck soll nun die als Unternehmenskooperation („Joint Venture“) gemeinsam mit der Raiffeisen Ware Austria betriebene Austria Juice GmbH vollständig erworben werden. Bisher hielt Agrana 50,01 Prozent der Unternehmensanteile. Für die verbliebene Hälfte wurde ein Kaufpreis von 54,7 Mio. Euro vereinbart. Vorbehaltlich der Genehmigung der Wettbewerbsbehörden wechselt damit die Austria-Juice-Zentrale in Kröllendorf (NÖ) samt den zwölf weiteren Standorten in China und Europa den Besitzer. Austria Juice erwirtschaftet jährlich rund 330 Mio. Euro, vorwiegend mit Apfel- und Beerensaftkonzentraten.

- Bildquellen - Erdbeeren: Agrana