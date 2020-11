Mit dem seit Dienstag geltenden zweiten „Lockdown“ in Österreich sind die Schüler der Oberstufe wieder zum Heimunterricht verpflichtet worden. Das gilt auch für die agrarischen Schulen im Land – die Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen genauso wie die Höheren Bundeslehranstalten in Elmberg und St. Florian. Damit ist nun auch klar, dass die Tage der offenen Tür definitiv nicht in der gewohnten Form stattfinden können, nachdem ohnehin bereits Modifizierungen wie eine Ausdehnung auf mehrere Tage oder Führungen in Kleingruppen beschlossen worden waren.

Generelle Empfehlung: Telefonische Voranmeldung

„Seit Dienstag befinden sich alle Schülerinnen und Schüler der landwirtschaftlichen Fachschulen im Dis­tance Learning. Die Tage der offenen Tür, die für den November geplant waren, werden auch stattfinden, aller­dings nur in virtueller Form“, sagt Landesschulinspektor Johann Plakolm. Lehrkräfte würden an den geplanten Terminen – häufig sind es Samstage – auf jeden Fall zur Verfügung stehen, um Anfragen entgegenzunehmen und Informationen zu geben. Videos, in denen sich die jeweiligen Schulen vorstellen und ihre Ausbildungszweige präsentieren, werden auf den Schul-Webseites online gestellt. Interessenten wird generell empfohlen, sich telefonisch bei ihren Wunsch-Schulen zu erkundigen, da noch laufend an alternativen Angeboten gearbeitet wird. Auch eventuelle Kleingruppen-Führungen, die auf spätere Termine verlegt werden könnten, oder vereinzelte Schnuppertage sind ohnehin nur nach Voranmeldung möglich.

Digitale Angebote auch in Elmberg und St. Florian

Bereits vor den Verschärfungen der Corona-Maßnahmen hatte die HLBLA St. Florian ihren diesjährigen Tag der offenen Tür am 14. November 2020 als „Online-Event“ geplant. In Form eines virtuellen Rundgangs kann etwa nahezu das gesamte Schulareal erkundet werden. Dabei integriert sein wird eine Chat-Möglichkeit, bei der auftauchende Fragen beantwortet werden können. Zusätzlich werden auch Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram eingebunden. So ist beispielsweise geplant, in Form eines Facebook-Live-Events alle interessierten Menschen aktiv und auch spielerisch am Florianer Schulleben zu beteiligen. Auch die HBLA Elmberg wird ihren nächsten Informationstag am 2. Dezember 2020 in digitaler Form abhalten.

Termine:

ABZ Hagenberg: 22.11.2020

ABZ Lambach: 21.11.2020, 27.11.2020

ABZ Salzkammergut: 21.11.2020

FS Andorf: 20./21.11.2020

FS Bergheim: 21.11.2020

FS Burgkirchen: 7.11.2020

FS Kleinraming: 14./15./16.1.2021

FS Mauerkirchen: 20.11.2020

FS Mistelbach: 15.1.2021

FS Otterbach: 11.12.2020

FS Ritzlhof: 27.11.2020

FS Schlägl: 8.12.2020

FS Schlierbach: 14.11.2020

FS Waizenkirchen: 20.11.2020

HLBLA St. Florian: 14.11.2020

HBLA Elmberg: 2.12.2020

HTL Ried (Agrar- und Umwelttechnik): 15.1.2021

- Bildquellen - Studenten Kurs J 31: agrarfoto.com