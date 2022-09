Agrar-Terminmarkt 9. September ’22 – US-Weizen im Seitwärtstrend

Die US-Weizenkontrakte bleiben an den drei bestimmenden Handelsplätzen in Kansas City, Minneapolis und Chicago weiterhin in denselben engen, seitwärts gerichteten Handelsspannen, in denen sie in den letzten sieben Wochen gefangen waren.

Dezember-KC-Weizen schloss mit einem Minus von 8 1/2 Cents bei 8,93 $ und Dezember-Minneapolis mit einem Minus von 1 3/4 Cents bei 8,98 1/4 $.

Technisch gesehen sind die Trends für die Dezember-Kontrakte aller drei US-Weizensorten

weiterhin rückläufig, aber die wöchentlichen Indikatoren beginnen nach oben zu drehen, da die Abwärtsdynamik der Preise zum Stillstand gekommen ist.

Dezembermais schloss am Donnerstag mit einem Minus von 2 1/2 Cents bei $6,68 1/2 und blieb damit in der Nähe der höchsten Preise der letzten zwei Monate und in der Nähe seines

100-Tage-Durchschnitts bei $6,73, da die Händler auf den nächsten WASDE-Bericht des USDA warten, der am Montag veröffentlicht wird.

November-Sojabohnen schlossen 2 1/2 Cent höher bei $13,86 und fanden damit leichte Unterstützung in der Nähe der niedrigsten Preise seit einem Monat. Die Nachrichten für Sojabohnen in dieser Woche waren nicht gerade preisfördernd, nachdem China aufgrund von COVID-Infektionen weitere Städte gesperrt hatte.

Aktuell kann sich die Cbot leicht im Plus halten.

220909 Terminmarktnotierungen

Quelle: http://www.ks-agrar.de