Agrar-Terminmarkt 8. September ’22 – Putins Rede befeuert Weizenkurse

Die Weizenfutures stiegen am Mittwoch stark an, angeheizt durch Äußerungen des russischen Präsidenten Putin, der sich über das bestehende Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine beschwerte. Putins Äußerungen wurden als Hinweis darauf gewertet, dass er das derzeitige Abkommen möglicherweise überarbeiten oder sogar stoppen will. Putin wies darauf hin, dass nur zwei der 87 bisher beladenen Schiffe für die ärmsten Länder bestimmt waren einer der Gründe, warum das Abkommen überhaupt geschlossen wurde.

Die Sojabohnen Futures stiegen am frühen Mittwoch stark an, um dann zur Mittagszeit zu schwächeln. Der Druck kam von den makroökonomischen Märkten: Rohöl fiel auf einen Tiefstand, der seit Jänner nicht mehr erreicht wurde, und aus China kamen weitere schlechte Nachrichten über die chinesische Wirtschaft. Die jüngste Zunahme der Schließungen in China, die mit der Beibehaltung der Null-COVID-Politik zusammenhängen, führte dazu, dass am Montag bis zu 65 Millionen Menschen unter Verschluss gehalten wurden.

Die Maisfutures zogen am frühen Mittwoch stark an, konnten die Gewinne jedoch nicht halten und gaben gegen Mittag wieder ab.

Heute Morgen notiert die Cbot aktuell leicht im Plus. Wir erwarten erneut einen Tag mit politischen Einflüssen.

220908 Terminmarktnotierungen

Quelle: http://www.ks-agrar.de