Agrar-Terminmarkt (7. Juli ’23) / Getreidehandel wartet zuverlässige Ernteergebnisse ab

Ende des gestrigen Tages (Donnerstag, 6. Juli) stand beim Weizen an der Matif ein kleines Minus in der Kurstabelle. In der Rhein-Neckar-Region sind die ersten Weizenfelder gedroschen. Da es sich um Notreife handelt, sind die Hektoliter nicht sehr berauschend. Nach dem Wochenende wissen wir mehr.

Die Weizenfutures waren am frühen Donnerstag eine gemischte Angelegenheit, wobei der Septemberweizen in Chicago von der Eröffnungsglocke an unter Druck geriet, während die Kurse in Kansas City und Minneapolis nach anfänglicher Stärke am Ende des Tages leicht nachgaben. Berichte über den Erwartungen liegende Erträge bei der Weichweizenernte in Illinois sowie Berichte, wonach die Weichweizenerträge in Frankreich 5 % über dem 10-Jahres-Durchschnitt lagen, ließen Chicago in Aufruhr geraten.

Sojabohnen und Sojaprodukte korrigierten am Donnerstag deutlich. Obwohl die vom NASS in der vergangenen Woche veröffentlichte Zahl der Anbauflächen von 33,79 Mio. ha deutlich unter den Erwartungen lag, hatte sich die Sojalandschaft in ein positiveres Bild gewandelt, und die Terminkontrakte waren etwas überbewertet und standen vor einer Abwärtsbewegung.

In der nächsten Woche wird der neue USDA-Bericht erscheinen. Wir sind sehr gespannt, welche Fläche und Ertrag dort zugrunde gelegt werden. Cbot und Kbot notieren beim Weizen im Minus.

230707 Terminmarktnotierungen

