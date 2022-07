Agrar-Terminmarkt 5. Juli ’22 – Weizen holt wieder etwas auf

An der Matif ist es gestern bei dem Weizenpreis zu einer Gegenbewegung gekommen. Der Kurs konnte gegen Nachmittag deutlich zulegen. Heute wird sich zeigen, ob der Trend fortgesetzt werden kann. Die Cbot macht erst heute um 15:30 auf, bis dahin ist die Matif weiter auf sich gestellt.

Der Ägyptentender ging gestern mit den meisten Partien an russische Ursprünge. Lediglich eine Partie kam aus Rumänien und drei aus Frankreich. Der CIF-Preis war 416,4 $/t. Der Rapspreis ist gestern weiter unter Druck geraten, konnte sich aber zum Handelsende aus den ganz roten Zahlen retten, trotzdem blieb ein kleines Minus zum Schluss stehen.

Der Maispreis konnte ebenfalls im Plus schließen. Der Kurs blieb aber weiterhin unter der Marke von 300 €/t.

Die ersten Gerstenerträge sind in vielen Regionen nicht so schlecht, wie im Vorfeld von den Marktteilnehmern erwartet. Wir blicken mit Spannung auf die Weizenernte. Sollte die sich

ähnlich wie die Gerstenernte darstellen, könnte der Markt und vor allem die Basis an der Matif weiter unter Druck geraten.

Die Käufer haben die Basis schon deutlich zurückgenommen. Aktuell ist es nicht ganz klar, wird die Exportsteuersenkung aus Russland den Weizenpreis an der Matif belasten, oder werden die drei Partien nach Ägypten den Kurs beflügeln.

220705 Terminmarktnotierungen

