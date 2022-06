Agrar-Terminmarkt 29. Juni ’22 – Weizen in Paris und Chicago im Plus

Gestern ist es am achten Tag zu einer Gegenreaktion an den Weizenmärkten gekommen. Die Preise konnten an der Matif und an der Cbot deutlich zulegen, trotzdem gelang es den Markt nicht auf den Höchstkursen zu schließen.

In den USA wird die Winterweizenproduktion voraussichtlich um 7 % niedriger ausfallen als im Vorjahr, und am Donnerstag wird das USDA möglicherweise melden, dass die Anbaufläche für Frühjahrsweizen in den USA die kleinste seit über 50 Jahren ist.

Algerien hat in der vergangenen Woche 740.000 Tonnen Weizen gekauft, mehr als zuvor erwartet. Am Sonntag berichtete Reuters, dasss Ägypten 180.000 Tonnen Weizen aus Indien gekauft hat. Über Nacht kündigte Ägypten eine Weizenausschreibung an, die am Mittwoch stattfinden soll.

US-Dezember-Mais schloss am Dienstag mit einem Plus von 6 1/4 Cents bei $ 6,59 1/4 und erholte sich damit nur geringfügig von dem Tiefststand vom Montag seit fast drei Monaten. Ein Großteil des Rückgangs um etwa 1 $ gegenüber dem Höchststand vom 16. Mai (7,66 1/4 $) ist darauf zurückzuführen, dass die Anleger wegen einer möglichen Rezession in den USA kalte Füße bekommen haben.

Heute Morgen notieren die Märkte nahe der Nullmarke. Die Matif könnte etwas fester notieren.

220629 Terminmarktnotierungen

Quelle: http://www.ks-agrar.de