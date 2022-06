Agrar-Terminmarkt 28. Juni ’22 – Weizen abermals schwächer, Gegenreaktion erwartet

Auch gestern (27. Juni) ging es für den Weizenpreis an der Matif weiter nach unten, obwohl es bei der Eröffnung nach einer Gegenreaktion aussah. Seit dem Hoch hat der Matif-Weizenkontrakt 94 €/t verloren.

In den USA sind die September-Futures in Kansas City seit dem 17. Mai um genau 157,47 $/t gefallen. Überraschenderweise gab es nicht wirklich viele negative Nachrichten, die diese Märkte angetrieben haben, da die weltweiten Importeure in letzter Zeit mit umfangreichen Ausschreibungen in Erscheinung getreten sind. Der russische Ausfuhrpreis fiel vergangene Woche um 20 $/t, aber die Ausfuhrsteuer wurde auf 146,10 $/t angehoben.

Die Maisfutures stürzten am Montag ab, angeführt von der neuen Ernte im Dezember. Es gab nicht viel Neues zu verdauen, aber die milderen Temperaturen und einige besser als erwartete Regenfälle in Teilen von Iowa und Illinois setzten den Mais unter Druck.

Sojabohnen und der Sojakomplex waren unabhängig voneinander stark, angeführt von den bald auslaufenden Juli-Kontrakten sowohl für Sojabohnen als auch für Schrot. Der Juli-August-Spread für Bohnen bewegte sich auf einen Aufschlag von $ 1,01 zugunsten des Juli, was auf eine starke kommerzielle Nachfrage nach Sojabohnen schließen lässt.

Heute Morgen könnte es an der Matif zu einer Gegenreaktion kommen.

220628 Terminmarktnotierungen

Quelle: http://www.ks-agrar.de