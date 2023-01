Agrar-Terminmarkt (27. Jänner ’23) / Weizen will aus der Falle springen

Kansas City-March-Weizen führte gestern Donnerstag alle drei US-Weizenmärkte nach oben. Allein seit dem jüngsten Tiefstand vom Montag konnte der KC March um rund 22. 02 $/t zulegen.

Auch der Preis an der Matif konnte deutlich zulegen. Gestern konnte auf dem Fronttermin der Widerstand von 288 €/t durchbrochen werden. Es wird sich heute zeigen, ob es sich nicht um eine Bullenfalle gehandelt hat. Der Kurs könnte den GAP bei 295 €/t im Visier haben.

Die Preise für Sojabohnen und Sojamehl stiegen an, nachdem sie am frühen Donnerstag etwas schwächer gehandelt worden waren. Bedenken hinsichtlich des Ausmaßes der argentinischen Regenfälle in dieser und der nächsten Woche sowie ein gewisser Optimismus, dass China vielleicht am Montag optimistischer aus dem Mondneujahrsfest zurückkehren wird, veranlassten die Fonds wieder zu kaufen. Bis zum Mittag haben die Fonds schätzungsweise 7.000 Bohnen- und mehr als 5.000 Sojaschrotkontrakte gekauft und damit ihre bereits beträchtlichen Netto-Longpositionen aufgestockt.

Die Maisfutures stiegen am Donnerstag erneut und erreichten die jüngsten Höchststände, was auf die anhaltende Besorgnis über das argentinische Wetter und einen starken Kassamarkt zurückzuführen ist.

Der Weizen wird sich heute weiter mit dem Widerstand im Aufwärtstrend beschäftigen.

230127 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de