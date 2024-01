Agrar-Terminmarkt (25. Jän. ’24) / US-Weizenmärkte erholen sich

An der Matif kämpfen die Bullen gegen die Bären. Der Weizenpreis hat in den letzten Tagen eine Bodenbildung vollzogen. Der Markt kämpft derzeit mit dem Widerstand der 20-Tage-Linie.

Global gesehen gibt es nun einige Anzeichen, dass der Bärenmarkt zu Ende gehen könnte. Die US-Weizenmärkte erholten sich am Mittwoch unisono, wobei der Chicago SRW-Weizen den Weg nach oben anführte. Gerüchte über ein zusätzliches Kaufinteresse Chinas an HRW-Winterweizen machten im Laufe des Vormittags die Runde. Die Eindeckung von Leerverkäufen, bei denen die Fonds in der vergangenen Woche noch Netto-Leerverkäufe von mehr als 115.000 Kontrakten für Chicago und KC-Weizen zusammengenommen verzeichnet hatten, trug am Mittwoch zur Stärke bei.

Sojabohnen und Sojaschrot schlossen bei sehr verhaltenem Handel etwas höher, wobei die Bohnen durch die schwache Entwicklung bei Sojaöl unter Druck gerieten. Die Rapspreise gerieten gestern nach drei freundlichen Tagen unter Druck, der Fronttermin ist ausverkauft. Die Prämien am Kassamarkt bleiben freundlich. Dies ist weiterhin eine Vermarktungschance.

Die Cbot notiert heute Morgen wieder deutlich im Plus.

240125 Terminmarktnotierungen

