Agrar-Terminmarkt 24. Juni ’22 – Erneuter Ausverkauf, das Kapital flieht

Gestern (23. Juni 2022) kam es zu einem erneuten Ausverkauf über alle Produkte. Es sieht aus, als würde das Kapital aus den Rohstoffmärkten fliehen und in die sicheren Zinsanlagen wandern. In den USA sind die Weizenkontrakte den vierten Tag in Folge gefallen, wobei der Juli-Kontrakt in Kansas City seit dem Höchststand Mitte Mai 135,95 $/t und der Juli-Kontrakt am Spotmarkt in Chicago im gleichen Zeitraum 128,60 $/t verloren hat. Den Fonds wird zugeschrieben, dass sie bis Donnerstag Mittag weitere 5.000 Kontrakte verkauft haben.

Die Erträge in Kansas sind nach wie vor überwiegend enttäuschend, aber das scheint keine Rolle zu spielen, da wir Zeugen einer makroökonomischen Kernschmelze werden, da die Finanzhändler die Möglichkeit einer Art Rezession für wahrscheinlicher halten.

Die Sojabohnen-Futures gerieten erneut unter Druck, wobei die neue Ernte im November den Weg nach unten wies und Sojaprodukte stark unter Druck gerieten. Bis gestern Mittag verkauften die Fonds schätzungsweise 10.000 Bohnen- und insgesamt 10.000 Produktkontrakte. Den zehnten Tag in Folge schloss der Juli-Markt für Sojaöl mit einem Minus und fiel damit im Gleichschritt mit anderen Pflanzenölen weltweit.

Heute könnte der Markt gegen Mittag eine Gegenreaktion starten.

220624 Terminmarktnotierungen

Quelle: http://www.ks-agrar.de