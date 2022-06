Agrar-Terminmarkt 23. Juni ’22 – nur “tote Katze-Hüpfer”

Gestern ging es an den Börsen weiter nach unten. Der Weizenpreis eröffnete direkt auf der Unterstützung von 367 €/t und konnte sich dann im Laufe des Tages wieder etwas erholen.

Die Weizenfutures in Chicago und Kansas City schienen zu Beginn des Mittwochs eine Art “dead cat bounce” zu erleben, konnten diese Gewinne jedoch nicht halten, und sowohl KC als auch Minneapolis schlossen erneut im Minus. Alle drei US-Weizenmärkte notieren nun unter den gleitenden 100-Tage-Durchschnitten.

Obwohl Russland und die Türkei weiterhin an einem sicheren Korridor für Getreidelieferungen aus der Ukraine arbeiten, wird Russland die Aufhebung von Sanktionen fordern – wozu es kaum Zustimmung geben wird. Russland hat außerdem zwei große Exportanlagen beschossen, die Cargill und Viterra gehören.

Die Maisfutures zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich, wobei der Juli-Kassamarkt Stärke zeigte, während der Dezember-Kassamarkt für neue Maisernte weiter nach unten rutschte, wobei eine Abwärtslücke im Chart unausgefüllt blieb.

Sojabohnen wurden aus verschiedenen Gründen den zweiten Tag in Folge hart getroffen, und auch Sojaöl fiel am Mittwoch stark und schloss den neunten Handelstag in Folge niedriger.

Heute Morgen notiert die Cbot erneut deutlich im Minus, Matif wird folgen.

