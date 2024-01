Agrar-Terminmarkt (23. Jän. ’24) / Gedämpfte Perspektive

Nach einem sehr schwachen Start des Handesl an der Matif konnte sich der Weizenpreis gegen Handelsschluss leicht erholen. Der Preis konnte jedoch nicht im positiven Bereich schließen. Die Preise sind auf einem Niveau angelangt, das es den Käufern ermöglicht, ihre Positionen zu tauschen.

Auf dem US-Markt begann HRW März-Weizen den Tag schwächer, versuchte dann höher zu handeln, schloss aber mit einem Minus von einem Penny bei $6,07. Da die HRW-Weizenpreise grundsätzlich niedrig sind und den Versuch der letzten Woche, ein neues Tief zu erreichen, verhindert haben, stellt sich die Frage, ob der am 18. Jänner verzeichnete Aufwärtstrend eine langfristige Unterstützung darstellt.

Der Rapspreis fiel gleich zu Beginn des Tages ins Minus. Im weiteren Tagesverlauf konnte sich der Preis zwar leicht erholen, schaffte es aber nicht, ins Plus zu drehen.

US-Sojabohnen schlossen am Montag mit einem Plus von 11 Cent bei $ 12,24 1/4, eine bescheidene Unterstützung in der Nähe des Siebenmonatstiefs, die durch einen höheren Schlusskurs für Sojaöl gestützt wurde. Dies könnte den Rapspreis heute weiter stützen.

Das aktuelle Niveau bei Weizen kann zumindest vorerst als Bodenbildung angesehen werden. Aktuell notieren die Preise an der Cbot für alle Produkte nahezu unverändert.

240123 Terminmarktnotierungen

